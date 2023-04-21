Doña Silvia Pinal recordó con cariño su casa que estaba en Acapulco.

Una vez que las nuevas fechas de la gira de conciertos de Luis Miguel han sido reveladas, Doña Silvia Pinal se apuntó para uno de los tres conciertos que ‘El Sol’ ofrecerá en la Ciudad de México durante el próximo mes de noviembre.

La primera actriz aprovechó las cámaras de Ventaneando para enviarle en exclusiva un recordatorio a Luis Miguel de que le haga llegar sus boletos para verlo en la Ciudad de México.

Te puede interesar: FOTOS | ¿Cómo está la salud de la actriz Silvia Pinal? Te contamos.

¿Qué dijo Silvia Pinal? “Luis Miguel va a venir, bueno yo he estado con él y lo he visto… si nos invita a nosotras pobrecitas pues sí vamos. Ya sabes que contigo pan y cebolla”, declaró a nuestros micrófonos la actriz Silvia Pinal.

También te puede interesar: FOTOS | ¿Stephanie Salas y el supuesto saqueo a casa de Silvia Pinal?

¿Silvia Pinal recordó la casa de Acapulco que vendió?

La actriz recordó la casa que tuvo en el hermoso Puerto de Acapulco y que terminó por vender, esto a propósito de la reciente visita que su hija Sylvia Pasquel hizo a la propiedad con la anuencia de los nuevos dueños del inmueble.

“Yo la casa la vendí pues hace bastante tiempo. No la vendí yo, la vendió toda la familia, dijeron que ‘no, que no querían’ y dije bueno, órale. La casa está preciosa, sí está muy bonita”, agregó la primera actriz mexicana.

Te puede interesar: ¿Mayela Laguna aclaró escándalo por supuesto saqueo a casa de Silvia Pinal?

Las cámaras de Ventaneando captaron a la actriz comiendo en un famoso restaurante ubicado al sur de la Ciudad de México (El Arroyo) y, al respecto habló uno de los dueños del lugar: “Esta casa siempre se siente muy contenta y feliz de recibir a alguien que ha sido amiga de la familia toda la vida y que respetamos y queremos mucho”.

Por último, Silvia Pinal declaró que sus platillos favoritos son todos los que incluyan comida mexicana. “Mis platillos favoritos… pues mira me gusta todo lo mexicano, es una comida sensacional”.

