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FOTOS | ¿Stephanie Salas y el supuesto saqueo a casa de Silvia Pinal?

Stephanie Salas fue encontrada por los reporteros y ellos no tardaron en preguntar por el saqueo que hubo a la casa de Silvia Pinal. ¿Qué nos dijo?

Por: Caleb López

Stephanie Salas pidió prudencia a toda la prensa. ¿Por qué?

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