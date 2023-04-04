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FOTOS | ¿Stephanie Salas y el supuesto saqueo a casa de Silvia Pinal?
Stephanie Salas fue encontrada por los reporteros y ellos no tardaron en preguntar por el saqueo que hubo a la casa de Silvia Pinal. ¿Qué nos dijo?
Stephanie Salas pidió prudencia a toda la prensa. ¿Por qué?
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