Sylvia Pasquel habla de su relación con Luis Enrique Guzmán.

Silvia Pinal reapareció con Sylvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán.

Silvia Pinal recibió un reconocimiento en la Ciudad de México, pero enviado desde Las Vegas. En el evento, su hija Sylvia Pasquel aprovechó para aclarar que no tiene una mala relación con su hermano Luis Enrique Guzmán y mucho menos están en una disputa por el Teatro Silvia Pinal.

“Precisamente estamos aquí mi hermano y yo para desmentir esta ola de dimes y diretes, para que vean que nos llevamos bien, vivimos a un lado uno del otro, junto a mi mamá, tenemos una convivencia no nada más de hermanos, también de amigos, de vecinos, de familia, no entiendo por qué siempre quieren enemistarnos o quieren amarrar navajas entre nosotros”. dijo contundentemente la hija mayor de la diva del cine mexicano.

Además, Sylvia Pasquel dejó en claro que es su madre quien decide sobre su teatro y no ella, ni su hermano, como tanto se había estado especulando.

“Estamos sorteando todos estos comentarios y todos estos chismes, aquí estamos los dos, entre nosotros no hay problemas ni nos estamos peleando por nada, no hay nada que pelear, el teatro es de mi mamá y ella es la que decide, ella es la que dice qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer, nada se hace sin su autorización”, aclaró la actriz.

Sylvia Pinal es honrada con la institución de su día en Las Vegas

Sylvia Pinal no solo recibió un reconocimiento, también fue honrada con la institución de un día en su honor en la ciudad de Las Vegas, Nevada en Estados Unidos.

“Para nosotros es un día muy especial, es un dia muy hermoso, el estar festejando estos reconocimientos que se han otorgado para la señora Silvia Pinal... ¡Felicidades, mamacita!”, dijo la actriz visiblemente emocionada.

