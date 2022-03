Pedro Rivera lanzará los masters que Jenni Rivera grabó antes de ser famosa.

Doña Rosa Saavedra habló del polémico consejo que le dio a Rosie.

Por fin, Juan Rivera ya dio a conocer la fecha en la que Pedro Rivera lanzará los masters de Jenni Rivera, mismos que grabara antes de que fuera famosa.

“Hay bastante material que Jenni grabó del 2009 para atrás, todo le pertenece a cintas Acuario, del 2010 para adelante todo le pertenece a mis sobrinos, en mayo verán todo lo que se va a hacer, se va a hacer algo sin exagerarle, mundial”, dijo contundentemente el hermano de ‘La Diva de la Banda’.

Juan Rivera defendió a su padre de acusaciones de abuso sexual

Respecto a las acusaciones de presunto abuso sexual que han sonado en contra de Pedro Rivera, por parte de una exempleada de Cintas Acuario, Juan Rivera defendió a su papá.

“Es mi padre, lo conozco, es un hombre con muchas fallas, es un hombre que se ha equivocado de muchas maneras, para ser sincero le falló a mi mamá de cierta manera como cualquier hombre, no es un hompre perfecto, pero eso no lo es”, dijo contundentemente Juan Rivera.

En cuanto a que si su padre es mujeriego, Rivera lo volvió a defender: “Yo no he visto nada nunca jamás, entonces mientras yo no vea, no puedo decir... mi papá es hombre de una sola mujer, le pertence a mi mamá y ella sigue enamorada de mi papá, que se dejen de cosas”, dijo entre risas acompañado de su madre, con quien asistió a la alfombra roja de una entrega de premios.

Del alejamiento de Lupillo Rivera de la familia, Juan Rivera no quiso hablar mucho: “No sé, creo que no es el lugar, ahorita está aqui mi mamá, le molesta esas cosas, le duelen”, finalizó.

