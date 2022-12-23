¿Sofía Castro y Angélica Rivera se sometieron a arreglitos estéticos?

Sofía Castro, asegura que ni ella, ni su madre, Angélica Rivera, se han hecho ningún arreglito en el rostro, tal como han asegurado algunos cibernautas.

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A raíz de unas fotografías en las que posaron juntas en un evento de moda a finales de noviembre y es que, todos coincidieron en que Angélica luce tan joven que parece la hermana de sus hijas.

Les juro que ni mi mamá, ni yo, ni nadie de mi familia estamos en contra de las cirugías, ni del botox, ni de los faciales, ni nada. Yo les diría sí mi mamá se hizo algunos arreglitos o así para seguir bella

Yo, siendo su hija me impresiona lo espectacular que está mi mamá sin hacerse nada, yo creo que es genética, mi mamá siempre se ha visto muy joven, siempre se ha visto más chica de su edad, espero me lo haya heredado. Algo que le benefició mucho ahora, es que, ella de chica nunca le dio el sol, nunca se asoleó la cara, nunca, nunca, nunca. No se duerme maquillada. Entonces, yo espero que sea genética muchachos, para estar igualita a ella

Sofía Castro habló sobre la vida sentimental de su mamá.

Sobre sí su mamá ya tiene nueva pareja, la joven actriz respondió:

Esperemos que ya pronto, no. Yo no sé qué decir, hay luego yo le tomo un paparazzi sí es que tiene su gavilán y yo lo posteo

En otros temas, la mayor de las hermanas Castro, confesó que, aunque sigue en planes de contraer nupcias con su novio, Pablo Bernot, le gustaría vivir antes con él, eso sí, con el consentimiento de su padre José Alberto ‘El Güero’ Castro.

No, todavía no hay fecha de boda, pero se nos han atrasado un poco los planes de boda y todo eso, porque gracias a Dios, yo he tenido mucho trabajo, me fui casi cinco meses a Estados Unidos a trabajar

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