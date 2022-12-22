Anna Ferro dispuesta a llegar a un acuerdo con Ingrid Coronado.

¿Está dispuesta Anna Ferro, viuda de Fernando Del Solar, a llegar a un acuerdo con Ingrid Coronado para acabar con las discrepancias en torno al testamento del conductor, en el que ella figura como albacea? La respuesta es sí, en voz de la propia Ferro.

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Me encantaría, la verdad, no por nosotras, sino por nuestros hijos, creo que sería lo más viable

Anna, por cierto, afirma que nunca se ha negado a entrar en contacto con Ingrid Coronado.

Ella tiene mi número telefónico desde el 2019, porque cuando a Fer lo internan, ella entra en contacto conmigo para saber cómo estaba y se le estaba informando a ella de cómo se encontraba Fer. O sea, no le daba todo el contexto por el conflicto que había entre familias, un conflicto que ni ella, ni Fer solucionaron, por desgracia, no lo solucionaron nunca

Entonces, yo no puedo entrar y solucionar algo que a mí no me corresponde y, yo no he tenido contacto con ella, o sea, sí la busqué; entonces, si desde un principio no la encuentro y no puedo contactarla, pues yo sé que, en este momento por toda esta situación, menos. Entonces, preferiría que lo hiciéramos si estuviéramos o quisiéramos las dos juntas, pero con nuestros respectivos abogados

No, porque es algo que él en vida lo dejó y es respetar y honrar. Tengo derechos, como tienen derechos sus hijos, yo también tengo derechos como su esposa. Y, también hay otros documentos que a mí también me amparan como su esposa, no nada más es el testamento

Anna Ferro aseguró que los hijos de Fernando del Solar no están desamparados.

Y asegura que Ingrid ya tomó posesión de los dos departamentos que Fernando le heredó a sus dos hijos, echando por tierra la versión de que los dejó desamparados.

Sí, de hecho, están a su nombre, o sea un departamento cobraba la renta ella, que es donde justo donde yo vivo, a un lado, hay un departamento que ella cobraba esa renta y otro que era más pequeño, de 11 mil y cacho, lo cobraba Fer

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