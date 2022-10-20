Héctor "N" podría pasar otra Navidad más en la cárcel a pesar de que el juicio que enfrenta por la denuncia de supuesto abuso sexual a su hija Alexa está en curso, así lo confirmaron sus abogadas, quienes creen que el proceso podría llegar a su fin hasta marzo o abril del año próximo.

"Yo creo que van a ser más audiencias, el problema es que no sabemos cuántas, es impredecible: como pueden ser 10 como pueden ser 2. Esto depende de todos los instrumentos que se desahoguen. Hemos hecho un cálculo aproximado... para marzo o abril estamos considerando, no sabemos, solo es un aproximado", dijo la abogada del actor mexicano.

Pero, ¿qué fue lo que ocurrió este miércoles durante la segunda audiencia del juicio? Las abogadas de Héctor revelaron que pudieron interrogar a Alexa y a otros de sus testigos: "Nos fue muy bien afortunadamente, tuvimos la oportunidad de interrogar a la víctima indirecta y a una de sus testigos", continuó.

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Héctor "N" continúa estudiando desde prisión

La abogada de Héctor "N" también habló del estado emocional del histrión ante todo lo que se está viviendo en estos momentos, además de revelar que continúa estudiando derecho.

"Héctor está tranquilo, oyendo todo lo que se está vertiendo en el juicio. Acuérdense que está estudiando derecho también. Está trabajando, no tengo detalle en qué, pero está ocupado", dijo.

Cuando se le cuestionó si Héctor "N" es inocente, la abogada del actor reaccionó con este contundente mensaje ante los medios de comunicación: "Sí, claro. Nosotros estamos en esa postura, estamos defendiendo el dicho de él".

Al término de la audiencia, Ginny Hoffman, su hija Alexa, y su equipo de abogados salieron a toda velocidad sin dar declaración alguna.

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