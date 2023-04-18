La polémica estaba instalada y ahora ha tenido un nuevo capítulo debido a que Sonidero plagia a Sonido Pirata y presenta a su Medio Metro.

Desde hace varios meses, Sonido Pirata y Medio Metro se han convertido en dos de los personajes más virales del momento, debido a que llegaron a la fama con sus pasos que se popularizaron en redes sociales. Por más que han separado sus caminos, siguen dando mucho de qué hablar y aquí hay una nueva versión del caso.

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¿Cuál es el nuevo Medio Metro de Sonidero?

Dentro de las redes sociales ha tenido una repercusión considerable un video de un evento sonidero, donde Lucky Star está animando a decenas de personas, pero sorprende que lleve a su propio bailarín vestido como El Chavo del 8.

En el registro se puede ver que se le pide al hombre, la copia de Medio Metro, que haga algunos pasos que le corresponden al verdadero, tales como el de La Chaquetita o el de Alfredo Adame.

Es evidente, por si quedaban dudas, que su voz como la manera de ser se parece bastante a Sonido Pirata, por lo que lo están acusando directamente de no tener creatividad y de "colgarse de la fama de alguien conocido para poder destacar”.

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En definitiva, queda claro que este hecho no iba a pasar desapercibido en las redes sociales, por lo que la polémica de estos hechos simplemente profundiza los problemas y puede que las cosas se salgan de control.

Sin duda, la personalidad de Medio Metro es algo que todos quieren imitar, todo con la finalidad de tener un poco de popularidad en las redes sociales.