¿Qué es la bioluminiscencia y por qué se produce en el mar?

La bioluminiscencia es un proceso que se da en los seres vivos donde se crea una reacción química que produce luz. Investigaciones afirman que el 90% de los organismos de las profundidades marinas producen este fenómeno espectacular. La presencia de estos seres brillantes solo los hemos podido observar en la noche y aquí conocerás más datos fascinantes.

1. Una proteína llamada ‘luciferina’ es la causante de la bioluminiscencia.

Esto se debe a que estos organismos tienen una reacción bioquímica que en presencia de oxígeno molecular provocan la oxidación de la luciferina y cuando vuelve a su nivel de energía normal, produce luz.

2. Esta reacción puede presentarse como mecanismo de defensa.

También estudios han revelado que la oxidación de la luciferina puede ser por el estrés de estos seres, así como método de defensa, reproducción e incluso para atraer presas.

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3. Su única fuente de luz son ellos mismos.

Al no existir luz en las profundidades, estos pequeños seres son su propia fuente de luz y por temas de las mareas y corrientes marinas es que ellos llegan a las cosas a maravillarnos con su belleza, dejando a más de una persona con las ganas de presenciarlo en persona.

4. Es raro presenciarlos en aguas frías.

Estos organismos se hacen más presentes en aguas cálidas aunque en los polos y aguas frías también se han podido observar en contadas ocasiones y es algo muy raro. Cuando esto sucede, buscan nutrirse con huevos, larvas, feca de crustáceos y fitoplancton.

Así que cuando te toque presenciar este fenómeno marino ya sabrás de donde provienen y cómo es que se produce la bioluminiscencia en las orillas del mar.