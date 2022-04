Apio, Adame y Magaly: Primeros participantes de Soy Famoso ¡sácame de aquí!

Alfredo Adame, Magaly Chávez y Apio Quijano son los primeros tres participantes que se unen a las filas de nuestro nuevo reality show Soy famoso ¡sácame de aquí!

Alfredo Adame nos dio una impresionante clase de defensa personal.

En exclusiva para Venga la Alegría, Adame habló de su participación en el esperado programa de Azteca UNO.

“La verdad es que estoy muy motivado y muy ilusionado. Yo fui boy scout, fui campista, pescador... esto es lo mío”, declaró.

Sobre su polémica personalidad y si esta será un problema, esto comentó.

“A ver si no me pica uno la cresta y se arman los trancazos. Soy de mecha corta, pero ¿cuándo supieron de un escándalo en 33 años? Me hartaron la paciencia toda esa bola de gente que quiere sus 5 minutos de fama”,declaró a VLA.

Por primera vez, Alfredo Adame competirá contra su novia Magaly Chávez, pero no se mezclarán los sentimientos en Soy famoso ¡sácame de aquí!

“Magaly va a competir contra mí y yo contra ella. Acá nada de noviecitos y eso”, dijo.

Magaly Chávez y Apio Quijano están listos para esta aventura

Magaly Chávez también habló de su más grande fobia y si esta afectará su rendimiento en Soy famoso ¡sácame de aquí!:

“No le tengo fobia a nada más que a las ratas... me hago del baño”.

Y sobre su relación sentimental con Alfredo Adame, esto dijo.

"Él tiene un corazonzote, lo ven con un caparazón muy grande, de malo, pero no... es una persona noble. Si no lo provocan está feliz todo el día”, expresó.

Por su parte, Apio Quijano confesó que su fobia son las cucarachas, mientras que su fortaleza es el ímpetu. El cantante se mantuvo sigiloso con su participación en Soy famoso ¡sácame de aquí!

“La verdad es que no... ¿qué es eso? Yo no sé nada, ya me tengo que ir”, bromeó.

