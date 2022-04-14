Soy famoso ¡sácame de aquí! y Survivor México llegan a Azteca UNO.

El mejor entretenimiento está en la pantalla de Azteca UNO, muestra de ello son los dos próximos realities que se estrenarán: Soy famoso ¡sácame de aquí! y Survivor México.

Soy famoso ¡sácame de aquí! es un fenómeno mundial donde 12 famosos tendrán que dejar todo sus lujos y mudarse a una jungla donde su vida está a punto de cambiar. Este programa estará lleno de emociones y momentos inesperados, desafíos y aterradoras tareas, donde el público tiene el control absoluto. Si fallan, habrá consecuencias. Famosos como nunca los habías visto, donde solo uno será coronado como el rey o reina de la selva.

¿Cuándo se estrena Soy famoso ¡sácame de aquí!?

Será en el mes de mayo cuando se estrene este reality que promete una gran experiencia, no te pierdas ninguno de nuestros espacios para saber más de Soy famoso ¡sácame de aquí!

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Survivor México regresa tras dos exitosas temporadas

Si de sobrevivir hablamos, debemos referirnos de Survivor México, el reality que en dos temporadas se ganó el cariño de los televidentes, pues además de ver al gran superviviente, la polémica y desacuerdos se hacen presentes, tal es el caso de la última emisión donde Don George, Alejandra y Cynthia le pusieron pimienta a cada noche.

Próximamente podrás ver de nuevo a nuestro querido Warrior llevando los hilos de esta competencia donde solo uno será el ganador. Recordemos que Lalo Urbina fue el primer triunfador, mientras que Pablo Martí es el vigente campeón de Survivor México.

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