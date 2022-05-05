Alfredo Adame deja los mejores memes en Soy famoso ¡sácame de aquí!

Llegó la polémica a Soy famoso ¡sácame de aquí!, pues Alfredo Adame se hizo presente para poner de cabeza el reality show más cardíaco del momento.

Junto a su novia Magaly Chávez, el conductor dejó ver su lado más intrépido, pues enfrentó su primer reto rodeado de aterradores animales.

Adame demostró no tener miedo a nada, pues quiere convertirse en el rey de la selva a toda costa. Y aunque perdió su primer reto y se unió al "campamento malo", el presentador dijo no tener miedo a nada.

Además, Alfredo Adame aprovechó para contar su historia de amor junto a Magaly Chávez frente a sus nuevos compañeros de Soy famoso ¡sácame de aquí!

Alfredo Adame deja los mejores memes

Las redes sociales aplaudieron la llegada de Alfredo Adame a Soy famoso ¡sácame de aquí!, pues crearon divertidos memes de su primer reto rodeado de arañas.

Fuera del reality show, Adame es una de las personalidades más polémicas del momento por sus peleas callejeras, invitaciones a fiestas y eterna rivalidad con Carlos Trejo.

Dentro de Soy famoso ¡sácame de aquí!, Adame puede ser uno de los que robe reflectores con su temperamento. Pese a todo... los internautas han demostrado gran apoyo al conductor.

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Oigan y el ADAME ??? #SoyFamosoEstrena pic.twitter.com/bWx3TVHVdW — El hulero y no vendo hule (@IslasCerezo) May 5, 2022

Alfredo Adame se ve muy fresco, como una lechuga#SoyFamosoEstrena pic.twitter.com/YnZJULUcbR — nistagmus 🍊 (@freduardoms) May 5, 2022

#SoyFamosoEstrena Adame viendo como Magaly le ganó en el primer juego juntos JAJAJA pic.twitter.com/bvBromq4iI — - Lú 🐞 (@SoyLucero_) May 5, 2022