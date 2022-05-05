Gritos de Wendolee desatan polémica en Soy famoso ¡sácame de aquí!

La espera terminó, pues este día se estrenó Soy famoso ¡sácame de aquí! por nuestra señal de Azteca UNO.

Apio, Mariana, Khiabet, Oskarín, Héctor, Jessica, Pancho y Wendolee fueron recibidos como súper estrellas, pero el momento les duró poco con la llegada de su primer reto.

Todos los participantes probaron aterradores platillos como ojos de vaca y tarántulas, dejando ver que conseguir la corona del rey o reina de la selva no será nada fácil.

Y quien llamó la atención en el primer capítulo de Soy famoso ¡sácame de aquí! fue Wendolee. No por su deslumbrante vestido rojo, sino por sus gritos en cada parte del campamento.

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Gritos de Wendolee desatan polémica

Usuarios de las redes sociales también notaron que Wendolee tuvo problemas para adaptarse a la primera semana de Soy famoso ¡sácame de aquí!, pues sus gritos de terror lo demostraron.

A través de las plataformas digitales, los internautas reaccionaron a los estruendoso gritos de la cantante mexicana.

No solo los televidentes reaccionaron, pues los propios participantes de Soy famoso ¡sácame de aquí! también se quedaron de los ruidos de su compañera.

"A mí me cae bien Wendolee, pero si estoy durmiendo y me despierta, va a haber pelea", dijo Oskarín.

Por su parte, Ap Quijano fue uno de los más molestos por los gritos de Wendolee.

"Si va estar así de gritona la voy a aventar a un lago en unos tres días", expresó.