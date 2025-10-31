Estas son las supersticiones más conocidas que existen alrededor del Halloween

Desde hace mucho tiempo, Halloween se ha convertido en una de las festividades más esperadas por algunas personas. Y es que, son muchos los que tienen un gusto especial por disfrazarse y disfrutar de esta fecha de una forma muy especial para todos los amantes de los sustos y las cosas de terror.

Sin embargo, esta fecha tan esperada también está rodeada de supersticiones y muchas historias que han pasado de generación en generación. Por tal razón, en estas ocasión te daremos a conocer algunas de esta que seguramente no conocías.

¿Cuáles son las leyendas más grandes del Halloween?

Cabe mencionar que las supersticiones son creencias que se relacionan con algunos objetos o acciones que dejan a más de una persona sin palabras. Entre estas se encuentra Halloween, pues se ha detallado que tiene raíces en antiguas celebraciones paganas, como Samhain, el cual se basa en las creencias de que el velo entre el mundo de nosotros y de los muertos, se estaba haciendo más delgado.

Ante este hecho, se comenzaron a realizar algunos rituales para poder cuidarse de los espíritus y poder rodearse de energías positivas. Con el paso de los años se continuó esta celebración, pero dándole un toque más misterioso

Otra cuestión que ha tomado mucha fuerza, es que durante esta noche de Halloween, si una persona nace, se decía que su alma "entraba" al mundo en el que el velo entre los vivos y los muertos no existía.

En cuanto a una superstición, se menciona que comer moras durante esta noche no es tan bueno, pues aparentemente estaban marcadas por unos entes llamados púca, los cuales las contaminaban con malas energías y las hacían peligrosos para su consumo.

Finalmente, una de las más populares son los gatos negros, los cuales son asociados a la mala suerte, pues supuestamente tienen relaciones con brujas o entes malignos.

