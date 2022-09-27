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FOTOS | ¿Quién ganó la recompensa Survivor México 27 septiembre 2022?

Los finalistas de Survivor México se reunieron con sus ex compañeros en un concejo tribal extraordinario. Julián arrasó y ganó la recompensa Survivor México.

Por: Redacción Azteca UNO

Los tres finalistas de Survivor México 2022.
Fueron reunidos en un concejo tribal extraordinario en Survivor México 2022.
Julián contó su experiencia con la alerta del huracán en Survivor México 2022.
Nahomi reveló que pensó en su familia durante los sucesos de Survivor México 2022.
Kenta contó lo que vio al ayudar a las familias afectadas del huracán en Survivor México 2022.
“Warrior” anunció que se alargaría la final de Survivor México 2022.
“Warrior” dio la bienvenida a los ex sobrevivientes de Survivor México 2022.
Todos se emocionaron en Survivor México 2022.
La emoción invadió a los sobrevivientes de Survivor México 2022.
Contaron lo que vivieron durante el huracán en Survivor México 2022.
Saadi pidió la palabra para revelar detalles fuera de Survivor México 2022.
Todos estar felices por lograr mucho en Survivor México 2022.
Cathe se alteró y pidió que Nahomi deje de mentir en Survivor México 2022.
Nahomi se mantuvo firme diciendo que ella ayudó mucho en Survivor México 2022.
Se vivió un emocionante concejo tribal en Survivor México 2022.
“Warrior” dio la bienvenida al juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Tres finalistas se enfrentaron en Survivor México 2022.
Un club sándwich, refresco y dos mil dólares como recompensa en Survivor México 2022.
Los finalistas quedaron impactados en Survivor México 2022.
Nahomi quiere llevar a su familia de viaje con la recompensa de Survivor México 2022.
Kenta desea conseguir el triunfo en Survivor México 2022.
Julián motivado por la recompensa de Survivor México 2022.
“Warrior” anunció que iniciarían las votaciones para definir al ganador de Survivor México 2022.
Tres sobrevivientes al juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Tenían que romper las losetas con las resorteras en Survivor México 2022.
Kenta no logró ningún punto en Survivor México 2022.
Al finalizar el circuito tenían que armar un rompecabezas en Survivor México 2022.
Tenían que conseguir tres victorias para ganar la recompensa de Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio a las votaciones para elegir al ganador o ganadora de Survivor México 2022.
Julián ganó la recompensa de Survivor México 2022.
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Los tres finalistas de Survivor México 2022.
Fueron reunidos en un concejo tribal extraordinario en Survivor México 2022.
Julián contó su experiencia con la alerta del huracán en Survivor México 2022.
Nahomi reveló que pensó en su familia durante los sucesos de Survivor México 2022.
Kenta contó lo que vio al ayudar a las familias afectadas del huracán en Survivor México 2022.
“Warrior” anunció que se alargaría la final de Survivor México 2022.
“Warrior” dio la bienvenida a los ex sobrevivientes de Survivor México 2022.
Todos se emocionaron en Survivor México 2022.
La emoción invadió a los sobrevivientes de Survivor México 2022.
Contaron lo que vivieron durante el huracán en Survivor México 2022.
Saadi pidió la palabra para revelar detalles fuera de Survivor México 2022.
Todos estar felices por lograr mucho en Survivor México 2022.
Cathe se alteró y pidió que Nahomi deje de mentir en Survivor México 2022.
Nahomi se mantuvo firme diciendo que ella ayudó mucho en Survivor México 2022.
Se vivió un emocionante concejo tribal en Survivor México 2022.
“Warrior” dio la bienvenida al juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Tres finalistas se enfrentaron en Survivor México 2022.
Un club sándwich, refresco y dos mil dólares como recompensa en Survivor México 2022.
Los finalistas quedaron impactados en Survivor México 2022.
Nahomi quiere llevar a su familia de viaje con la recompensa de Survivor México 2022.
Kenta desea conseguir el triunfo en Survivor México 2022.
Julián motivado por la recompensa de Survivor México 2022.
“Warrior” anunció que iniciarían las votaciones para definir al ganador de Survivor México 2022.
Tres sobrevivientes al juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Tenían que romper las losetas con las resorteras en Survivor México 2022.
Kenta no logró ningún punto en Survivor México 2022.
Al finalizar el circuito tenían que armar un rompecabezas en Survivor México 2022.
Tenían que conseguir tres victorias para ganar la recompensa de Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio a las votaciones para elegir al ganador o ganadora de Survivor México 2022.
Julián ganó la recompensa de Survivor México 2022.
Los tres finalistas de Survivor México 2022.
Fueron reunidos en un concejo tribal extraordinario en Survivor México 2022.
Julián contó su experiencia con la alerta del huracán en Survivor México 2022.
Nahomi reveló que pensó en su familia durante los sucesos de Survivor México 2022.
Kenta contó lo que vio al ayudar a las familias afectadas del huracán en Survivor México 2022.
“Warrior” anunció que se alargaría la final de Survivor México 2022.
“Warrior” dio la bienvenida a los ex sobrevivientes de Survivor México 2022.
Todos se emocionaron en Survivor México 2022.
La emoción invadió a los sobrevivientes de Survivor México 2022.
Contaron lo que vivieron durante el huracán en Survivor México 2022.
Saadi pidió la palabra para revelar detalles fuera de Survivor México 2022.
Todos estar felices por lograr mucho en Survivor México 2022.
Cathe se alteró y pidió que Nahomi deje de mentir en Survivor México 2022.
Nahomi se mantuvo firme diciendo que ella ayudó mucho en Survivor México 2022.
Se vivió un emocionante concejo tribal en Survivor México 2022.
“Warrior” dio la bienvenida al juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Tres finalistas se enfrentaron en Survivor México 2022.
Un club sándwich, refresco y dos mil dólares como recompensa en Survivor México 2022.
Los finalistas quedaron impactados en Survivor México 2022.
Nahomi quiere llevar a su familia de viaje con la recompensa de Survivor México 2022.
Kenta desea conseguir el triunfo en Survivor México 2022.
Julián motivado por la recompensa de Survivor México 2022.
“Warrior” anunció que iniciarían las votaciones para definir al ganador de Survivor México 2022.
Tres sobrevivientes al juego por la recompensa de Survivor México 2022.
Tenían que romper las losetas con las resorteras en Survivor México 2022.
Kenta no logró ningún punto en Survivor México 2022.
Al finalizar el circuito tenían que armar un rompecabezas en Survivor México 2022.
Tenían que conseguir tres victorias para ganar la recompensa de Survivor México 2022.
“Warrior” dio inicio a las votaciones para elegir al ganador o ganadora de Survivor México 2022.
Julián ganó la recompensa de Survivor México 2022.

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