Horóscopo de Nana Calistar hoy, martes 29 de septiembre; estos signos tendrán COMPLICACIONES en el TRABAJO

Este martes puede que te toque iniciar con el pie izquierdo, pero no te preocupes, que para eso traemos para ti los horóscopos de hoy. Esto es lo que Nana Calistar interpretó para ti este martes 29 de septiembre de 2026. Te presentamos los mensajes claros para cada signo del zodiaco, sobre todo lo que necesitas sobre el amor, dinero, trabajo y energía espiritual. Toma nota, esto es lo que debes saber para aprovechar el día al máximo.

¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, martes 29 de septiembre de 2026?

Este martes debes tener cuidado con no andar aceptando encargos en el trabajo. No tomes trabajos que no te corresponden porque la gente aprovechada puede aparecer y, cuando menos te des cuenta, te encontrarás haciendo un montón de horas extras por compromisos ajenos a ti.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, martes 29 de septiembre de 2026?

Llegó el momento de dejar de estar persiguiendo a esa persona que tanto quieres y tanto te gusta. Si constantemente tienes que recordarle tu existencia y exigirle que muestre un poco de interés, llegó el momento de ponerle fin. Mira lo que hace esa persona cuando tú dejas de insistir y comprenderás que no es tu lugar.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, martes 29 de septiembre de 2026?

No te angusties, pero lo mejor será que en el trabajo guardes las pruebas de lo que entregas y las confirmaciones que te las hagan siempre por escrito. Hay compañeros que, aunque tú ves que te sonríen, están intentando armar un historial con tus errores. No los acuses sin pruebas; ten las tuyas siempre a la mano por si te llega una acusación.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, martes 29 de septiembre de 2026?

Llegó el momento de escuchar a tu cuerpo. Nuestro cuerpo es sabio y evidentemente hay personas que no lo ayudan a sentirse bien. Esas personas disfrazan de sinceridad comentarios pasivo-agresivos sobre tus decisiones, tu aspecto o sobre las personas que realmente te quieren. Si no te hace sentir bien, aléjate.

¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, martes 29 de septiembre de 2026?

Sí, cometiste un error, pero debes dejar de usar eso contra ti. Reconócelo y deja de creer que fue una sentencia de vida. De los errores se aprende y todos los cometemos. No se usan para torturarnos; eso podría generar el efecto contrario.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, martes 29 de septiembre de 2026?

Si eres un Virgo soltero, llegó el momento de reconocer que a veces eres un poquito exigente. Ten claros tus valores, pero no descartes a todos tus prospectos por no ser “perfectos” para ti. Verás que si les dedicas más tiempo a las personas, encontrarás a alguien que, a pesar de sus defectos, te hará sentir increíble.

¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, martes 29 de septiembre de 2026?

Este martes es perfecto para empezar a ponerte en primer lugar. Escoge las cosas que a ti te gustan, pon la música que disfrutas y no dejes que nadie te lo impida. Deja de bajar la voz para no incomodar, o de visitar lugares porque a alguien le parece tonto o aburrido. No desperdicies este día dejando que otros te digan qué hacer.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, martes 29 de septiembre de 2026?

Si eres un Escorpio con pareja, debes prestar atención y cuidar mucho esos momentos que disfrutan juntos. Deja de estar pensando en pleitos o discusiones pasadas. Si ya conversaron y los cambios son evidentes, debes dejar que tus pensamientos avancen y dejen de estar dando vueltas.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, martes 29 de septiembre de 2026?

Una situación de salud te puede inquietar este día. Un familiar podría sentirse mal y es momento de que le acompañes y le ayudes a organizar su consulta médica. Debes concentrarte y no descuidarte.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, martes 29 de septiembre de 2026?

En tu trabajo se vienen días que pedirán mucha paciencia de tu parte. Lo mejor es que estés preparado porque las instrucciones pueden llegar a medias y terminar complicando un poco tus entregas. Antes de explotar, pide que te manden los cambios y detalles escritos y con mucha claridad. Y sobre todo que dejen en claro qué tiene prioridad.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, martes 29 de septiembre de 2026?

Es momento de decirlo: No te dejes. Alguien en tu trabajo está comenzando a hablarte como si tus tareas ya fueran suyas. Lo que esa persona quiere es quedarse con el crédito y es algo que no puedes permitir. Lleva registro de todos tus avances y ten mucha claridad en tus entregas para que no pueda sacar provecho de ninguna manera.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, martes 29 de septiembre de 2026?

Una novedad relacionada con el dinero podría brindarte mucho alivio. Pero no te emociones, recuerda que se disfruta mejor cuando no gastas dos veces una cantidad que aún no está en tu cuenta. Contrólate con el dinero; eventualmente, si juntas, puedes comprarte las cosas que deseas sin sufrir.