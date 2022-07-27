Survivor México: El macabro plan de Gabo para sacar a Saadi.

Estamos viviendo semanas clave antes de llegar a la fusión en Survivor México, por lo que los planes y estrategias que cada uno de los participantes tenga es fundamental para poder llegar de la mejor forma.

Te puede interesar: Fátima abandona Survivor México tras lesión en la rodilla.

Sin embargo, las alianzas también son cruciales para poder sobrevivir el mayor tiempo posible en Survivor México. Este es el caso de Gabo, quien ya tiene un plan para poder eliminar a Saadi.

Al plan de Gabo se suman Julián y Cuchao, quienes buscan quedarse con los mejores integrantes para poder llegar de la mejor forma a las próximas semanas finales.

El plan macabro que tiene Gabo para eliminar a Saadi.

Uno de los planes que tiene es eliminar a Saadi, pero si no pueden hacerlo en la eliminación, le van a tener que robar el tótem.

Ya no es una persona que aporte y yo estoy unido con gente que aporte, porque no solo quiero pasármela bien, quiero comer. Me gustaría que se fuera Saadi, porque cada vez somos más las personas que hacemos esto cuando habla

Otras de las personas que entran en los planes de Julián y Gabo para ser eliminados de Survivor México, es Santiago.

Otra persona que peligra en mi tabla es Santiago, no porque me caiga mal. Ya estoy harto. Me gustaría más que se fuera Santi, no porque me caiga mal, simplemente siento que su turno puede ser mejor aprovechado por mí

También te puede interesar: Catalina se convierte en la eliminada de Survivor México.

Por su parte, Gabo insiste en que el mejor plan que pueden hacer sería el de robarle el tótem a Saadi, quien se siente muy segura, por lo que el periodista de Venga La Alegría insiste en robárselo y quemarlo para que nadie lo pueda usar.