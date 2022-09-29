“Tenía pesadillas": Christian revela cómo Nahomi le hizo brujería.

Survivor México se encuentra a un día de la final, misma que no te puedes perder mañana viernes 30 de septiembre en punto de las 19:30 horas, a través de la señal de Azteca UNO, donde Nahomi, Kenta y Julián darán todo de sí para alzarse con el triunfo y llevarse los 2 millones de pesos a casa.

Nahomi Mejía, la originaria del estado de Guerrero, ha estado en el ojo del huracán durante las últimas semanas tras convertirse en la primera sobreviviente en asegurar su lugar en la Gran Final, pero también por sus actitudes y estrategias que acarrearon consigo innumerables traiciones, entre las que destacan las perpetradas contra Yusef, Saadi y Cathe.

Durante el último Concejo Tribal, Nahomi fue duramente atacada y señalada por Saadi y Cathe, quienes exhibieron las supuestas mentiras de ‘La China’. Las dos exsobrevivientes acusaron a Mejía de traicionar a varios participantes, a quienes les había jurado lealtad durante toda la temporada, no obstante, ella negó toda acusación en su contra.

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¿Nahomi le hizo brujería a Christian Carrasco? Por esto y más, Nahomi cayó de la gracias de algunos fans de Survivor México que amaron una teoría que tendría que ver con Christian Carrasco y que afirma que la sobreviviente practica brujería, fue así como logró llegar a la Gran Final.

En un reciente live en su cuenta de Instagram, Christian Carrasco habló sobre la supuesta teoría y afirmó que dicho rumor es real ya que durante la última semana que estuvo en la competencia se percató de ciertas anomalías, sus declaraciones fueron retomadas por el canal de YouTube Analista TV.

Sus palabras sorprendieron a todos, pero Christian fue firme con sus acusaciones y aseguró que no es la primera vez que Nahomi ha hecho brujería dentro de la competencia. Carrasco relató que ‘La China’ le dio un collar hace un par de semanas atrás y que, desde entonces, comenzó a tener pesadillas que no dejaban de atormentarlo.

Así mismo, declaró que él no debía ir a eliminación, ya que Karim era el elegido, pero gracias a la influencia de Nahomi Mejía fue que Karim logró salvarse. Pero eso no es todo, también confesó que ‘La China’ les dijo a los integrantes de la tribu de los Halcones que sí hacía brujería, pero sólo la usaba para atraer buenas vibras para ella y su tribu.

