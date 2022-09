Survivor México: Cyntia y Alejandra se reencuentran a más de un año de su pelea.

Todas las temporadas de Survivor México se han caracterizado por sus intensos duelos, aunque también por las peleas que quedan en la mente de los televidentes.

Programa 63 | 26 septiembre 2022 | Recta final Survivor México.

El historial de enfrentamientos de Survivor México no estaría completo sin dos de las mujeres más controversiales. Nos referimos a Cyntia y a La Chamana, quienes a lo largo de la segunda edición de nuestro reality show de supervivencia se enfrentaron en el Concejo Tribal o en el refugio.

Ambas mujeres no dejaron de pelear hasta el último momento de su estadía en la competencia, desatando una ola de memes y opiniones divididas en las redes sociales.

Sin embargo, la vida continúa y a más de un año de la polémica, Cyntia y Alejandra Toussaint se vieron frente a frente.

Cyntia y La Chamana se reencuentran tras rivalidad en Survivor México

A más de un año de terminarse la segunda temporada de Survivor México, Cyntia y Alejandra Toussaint se reencontraron cara

a cara tras las múltiples polémicas que vivieron en el reality show de supervivencia.





El reencuentro tuvo lugar en MasterChef Celebrity, donde Alejandra participa desde hace algunos meses. Los cocineros realizaron un reto de campo, así que se dieron cita algunos conductores de Venga la Alegría Fin de Semana para probar los platillos.

Cyntia González fungió como comensal, pero no dudó en darle un fuerte abrazo a Alejandra tras verla compitiendo en la cocina más famosa de México.

“De este reto me llevo volverme a encontrar con Cyntia. Fue una gran sorpresa. Me abrazó y fue un abrazo honesto, donde me dijo ‘nos vemos en la final’. Creo que está padre cerrar el ciclo”, dijo La Chamana, apodo que se ganó en la segunda temporada de Survivor México.

Otros comensales aplaudieron el reencuentro, mientras que Cyntia no pudo evitar las ganas de lanzar un chiste: “Somos comadres”.

