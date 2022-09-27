Yusef recuerda a Viridiana con romántica FOTO a punto de besarse.

Survivor México ha dejado los mejores duelos y polémicas estrategias por parte de los participantes. Sin embargo, los concursantes del reality show también han protagonizado algunas historias de amor que podrían tener un final feliz.

Yusef y Viridiana reafirman su relación con un amuleto en Survivor.

Tal es el caso de Yusef y Viridiana, quienes se enamoraron en la Tribu Jaguar de nuestro reality show. Ambos participantes se hacían pulseras, se defendían y hasta llegaron a darse un beso, cosa que fortalecío su amor.

Luego de quedar eliminados de Survivor México, miles de usuarios de las redes sociales se han preguntado qué pasó con el romance entre el biólogo y la alpinista.

A tráves de sus historias de Instagram, Yusef dio más pistas de cuál es su verdadera relación con Viridana, pues sorprendió a todos al publicar una romántica foto acompañada de un mensaje.

"Las almas no tienen distancia", se lee en el mensaje de Yus, el cual acompañó de una imagen a punto de besar a la mexicana.

Por el momento, Viridiana no ha respondido al romántico mensaje de Yusef, pues la exintegrante de la Tribu Jaguar se encuentra realizando una importante expedición.

La alpinista se encuentra disfrutando de la naturaleza desde Manaslu, también conocida como Kutang, que es la octava montaña más alta del mundo. Esta montaña está situada en el macizo Mansiri Himal, parte del Himalaya en la zona centroccidental de Nepal.

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Viridiana apoya a Yusef incondicionalmente

Viridiana fue una de las mujeres que mostró mayor lealtad a Yusef, quien recibió la traición de todos los sobrevivientes al votar por él y no dejarlo competir en el Juego de la Extinción.

En su momento, Viridiana mostró su inconformidad, expresando que no fue justa la eliminación de Yus. La alpinista también se refirió a la traición de Cyntia y David Ortega.

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