Survivor México: Dennis se rompe y llora desconsoladamente.

En una revancha de alarido, los Jaguares obtuvieron los dos tótems de inmunidad grupal, con lo que se mantendrán juntos en el cierre de la semana 4.

Sin embargo, Dennis se rompió frente a su equipo, luego de su mala actuación. Con lágrimas en los ojos, el exacadémico reconoció que su desempeño quedó a desear en la prueba.

“Quiero decirles que lo siento, que me perdonen, hoy no fue mi día”, fue la frase con la que arrancó la disculpa del cantante a sus compañeros de tribu.

“No es que no esté contento con el triunfo, pero me he sentido mal, extraño a mi familia, extraño a mis seres queridos, me parece que está bien que tengamos estos puntos de quiebre. Quiero que sepan que estoy con ustedes, ha sido una semana díficl, pero voy a echarle ganas”, subrayó.





La respuesta de la tribu Jaguares fue positiva, especialmente por parte del capitán Sargento Rap, quien le brindó palabras de aliento, mismas que causaron un impacto positivo en las redes sociales, pues aplaudieron su liderazgo, empatía y respaldo en esta clase de momentos difíciles.

