Survivor México: Gabo Cuevas arremete contra Bella de la Vega tras abandonar el reality show.

Nos enlazamos en exclusiva con Gabo Cuevas hasta las paradisíacas tierras de Survivor México, donde el controversial reportero de espectáculos nos compartió su experiencia dentro del reality show de supervivencia número de la televisión.

Sin embargo, el campechano aprovechó para lanzar fuertes mensajes contra Bella de la Vega, integrante del equipo Halcones.

“Bella de la Vega no lo da todo, le tiene miedo al agua y a las alturas. En los circuitos donde hay demasiado sol, argumenta que sufre de insolación, se enferma. Los médicos le dicen que no está enferma, pero ella se siente enferma y decide no competir. Ella es uno de los personajes más polémicos del equipo verde, pero se agradece, porque sino sería una tribu muy aburrida”, expresó Gabo en exclusiva para Venga la Alegría.

Por si fuera poco, el artista agradeció a la viuda de José Ángel García Huerta, por ponerle sabor a la segunda temporada de Survivor México.

“Yo le aplaudo Bella de la Vega porque de repente hace drama… creo que puede dar mucho de qué hablar. Es una mujer que no tiene fuerza”, subrayó.

Gabo Cuevas revela las rivalidades en la tribu de Jaguares

Antes de terminar nuestro enlace, Gabo Cuevas contó que Cynthia González se convirtió en la “empleada doméstica” del capitán Daniel Cortés.

“Daniel está actuando. Está en el chip de que es un capitán, pero es una persona abusiva en el sentido de los alimentos. Utiliza a Cynthia como su empleada doméstica porque es literalmente su empleada doméstica en esta temporada”, concluyó nuestro reportero de la Zona de Espectáculos.

No cabe duda que Gabo Cuevas ganó las mejores exclusivas en su única semana como participante de Survivor México, pues contó inéditas anécdotas de sus compañeros del equipo amarillo.

Por si fuera poco, Gabo se presentará en nuestro foro de Venga la Alegría en los próximos días para contarnos en vivo sus experiencias en las trepidantes tierras de Survivor México.

