Survivor México: Hienas explotan contra Cyntia por burlas en derrota.

Hienas explotan contra Cyntia por burlas en derrota en Survivor México. Los compañeros de tribu de la chef no se contuvieron más y le dijeron de frente sus verdades.

El pqueño grupo de Jaguares no soportó que la cocinera insistiera en que ella hacía falta en las pruebas para que pudieran ganar y sus compañeros tampoco lo reconocieron, sino todo lo contrario.

Siempre polémico, Paco Pizaña le dijo a Cyntia que era “la mujer maravilla” y “una maravilla de mujer”, pero que eso no la hacía indispensable, pues en un grupo todas las piezas eran importantes y no solo una, pues cuando se pensaba que una persona era mejor que otra, ya no era un grupo.

Cyntia se defendió de los comentarios

Cyntia se defendió de la explosión de comentarios de sus compañeros e insistió en que ella tenía un valor importante en el equipo amarillo y sí había personas que eran indispensables.

La chef agradeció a Paco Pizaña sus palabras y comentó que quizá quien había sido más duro con ella era Fernando, pero a pesar de eso, ella seguía tan fuerte como siempre.

