Survivor México: Jaguares viven guerra interna. ¿Quién es culpable?

La rivalidad entre Cyntia y Alejandra dividió por completo a la Tribu de los Jaguares en Survivor México. La actriz y la chef han creado dos bandos en un equipo que se había caracterizado por su unión.

“Yo considero que soy la persona que tiene más pantalones en esta tribu, para estar hablando lo que realmente está sintiendo y pensando; hay muchas máscaras y, por supuesto, que eso no les gusta en esta tribu”, señaló Alejandra sobre su compañera a la cual califica como convenenciera y cínica.

Alejandra y Aranza planean un complot contra Denisha, han pensado en robarle el tótem de inmunidad de Survivor México.

No obstante, Cyntia señaló que “no me interesa hablarle, no me interesa chocarle los puños, pero soy muy consciente de que en el juego me toca con ella, tengo que hacer a un lado eso”.

“Hemos hablado temas que ella ha sacado a flote, sí lo he platicado con la gente más cercana que son todos los demás, pero no es que ella siempre esté en mis conversaciones, para mí no es importante”, añadió.

Esta disputa llevaría a una rebelión que podría a cambiar el futuro de la competencia, y es que Sargento Rap ya no es visto como el gran capitán, pues se ha puesto del lado de Alejandra y no ha dado los puntos esperados; incluso, es de los competidores amarillos con menos efectividad en la última semana.

