Survivor México: Kristal Silva revela que Fernando la amenazó.

Kristal Silva reveló algunos secretos tras su polémica salida de Survivor México. Nuestra querida conductora se presentó en el podcast Descansen, si pueden, donde platicó con Chicken, Natalia Alcocer y Jero Palazuelos.

Kristal Silva causó polémica tras abandonar Survivor México

Kristal Silva protagonizó una gran polémica en Survivor. ¿Qué pasó?

Además de confesar que el exilio fue una de las peores noches de su vida, Kris reveló la contundente amenaza que recibió por parte de Fernando.

“Me dijo ‘pues si tú, Kristal, este día no te vas, te vamos a dejar bien atorada y no te vas a ir nunca’ (...) no te vamos a ayudar para que te vayas y llegues a tu boda”, expresó la tamaulipeca en el podcast.

La artista, de 29 años, trascendió que Fernando se convirtió en uno de los participantes menos leales de la segunda edición de Survivor México.

Por su parte, Natalia Alcocer secundó las palabras de Kristal Silva y arremetió contra Fernando.

“Es super traicionero, juega para todos los bandos”, confesó la exparticipante de la Tribu Halcón.

Y es que, Kristal y Natalia, consideran que Fernando tiene la estrategia de jugar con todos los integrantes de su equipo.

En su momento, Kristal Silva también habló de las amenazas que recibió por parte de su equipo, pues sus compañeros prometieron “secuestrarla” en caso de no ir al duelo de la extinción.

Te puede interesar: Survivor México: Valeria abandona la aventura para siempre.

Nuestra querida Kristal Silva y su participación en Survivor México

Kristal Silva se convirtió en una de las participantes favoritas para ganar la segunda temporada de Survivor México. Nuestra presentadora de Venga la Alegría demostró su fuerza y destreza en cada una de las exigentes pruebas.

Fue el pasado 27 de junio, cuando la bellísima tamaulipeca se despidió de nuestro reality show en un momento que polarizó las opiniones en las redes sociales.

Nuestra querida Kris aceptó que se dejó perder contra Alejandra para llegar a tiempo a su boda con Luis Ángel.

La mexicana pidió una disculpa a todos los fanáticos de Survivor México y se dijo satisfecha con su participación en el reality show de supervivencia más trepidante de la televisión.

También te puede interesar: Survivor México: Alejandra se disculpa con los Jaguares, ¿se quiere ir?