¿Lo esperabas? El amor de Nahomi en Survivor México.

Dentro de Survivor México no todo ha sido competencia y rivalidad, pues los participantes también han encontrado tiempo para el amor. Diversos concursantes como Yusef han protagonizado fugaces historias de amor dentro de la competencia, aunque Nahomi tampoco se ha quedado atrás.

En el capítulo de esta misma noche, la modelo habla del amor que ha construído con otra persona dentro de Survivor México, momento que ha dejado a todos boquiabiertos.

"Yo les voy a presentar al amor de mi vida", declara la modelo en la fiesta de fusión, momento que marca la desintegración de las tribus Jaguares, Halcones y Los Otros.

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¿Quién es el amor de Nahomi en Survivor México?

No te pierdas Survivor México de lunes a viernes por nuestra señal de Azteca UNO, pues Nahomi dará a conocer el nombre del amor de su vida.

Recordemos que la participante ha formado una grandiosa amistad con Kenta, por lo que algunos usuarios de las redes sociales especulan sobre el modelo.

Sin embargo, Nahomi también ha formado grandes amigos dentro de la competencia, pues no se lleva nada mal con David García y con Yusef.

En su momento, la participante dejó a todos con la boca abierta tras confesar que atrajo a Yusef con brujería a su tribu. Recordemos que el biólogo pasó de Jaguares a Halcones por un acuerdo mal logrado con Julián en Survivor México.

“Yo les quiero confesar algo... yo hice brujería para que Yusef viniera”, dijo ante toda su tribu.

Cuchao, Julián, Santiago y David Ortega son otros de los caballeros que han flechado corazones de nuestro reality show, por lo que no sería ninguna sorpresa su amor por alguna participante de Survivor México.

¿Quién es el amor de Nahomi en Survivor México? No te pierdas el primer día de fusión en Survivor México esta noche a las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO.

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