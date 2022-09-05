Survivor México: Así planean traicionar a Yusef en la fusión.

En Survivo México ningún día es igual, pues este lunes finalmente comienza la fusión y todos los participantes tendrán que crear sus mejores estrategias para no abandonar la competencia.

Las tribus Jaguar, Halcones y Los Otros se deshacen para que cada concursante sobreviva bajo sus propios términos. Por su puesto que las alianzas se han hecho presentes y hay quienes tienen a un par de sobrevivientes en la mira.

Tal es el caso de Yusef, quien a lo largo de todas estas semanas se ha ganado un par de enemigos en Survivor México. El biólogo tendrá que andarse con cuidado, pues sus rivales quieren verlo en el Juego de la Extinción.

Kenta levanta la mano para sacar a Yusef de Survivor México y así lo deja ver en el avance de esta noche: "Ya tenemos esa alianza confirmada... vamos por la cabeza de Yusef", expresa.

Lo más probable es que Kenta tenga de su lado a Julián y a Cuchao, aunque estos tres participantes tendrán que ganarse la confianza de otros sobrevivientes para eliminar a Yusef.

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Se avecinan alianzas en contra de Yusef en Survivor México

Yusef no deja de estar en el ojo del huracán, pues en el capítulo de esta noche también se puede ver su notable rivalidad con Cyntia.

"Sí estoy muy enojada... no te pienso escuchar ahora", expresa Cyntia, quien hace poco fue apoyada por Los Otros tras ser excluida por Yusef en la salida de Viridiana.

El biólogo ha dado de qué hablar, no solo por las alianzas en su contra, sino por el robo de alimentos en Survivor México y romances con Viridana, Cathe y hasta con Jacky.

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