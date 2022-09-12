Survivor México: Nahomi lidera polémico plan para eliminar a Yusef.

Comienza la semana número 14 en Survivor México, penúltima semana de la aventura que acerca a los participantes a la Gran Final. Las estrategias se han hecho presentes, incluyendo aquellas en contra de Yusef para dejarlo fuera de nuestro reality show.

Luego de la salida de Santiago, otros integrantes de Survivor México intentarán sacar al biólogo de la competencia, por lo que se han aliado para hacer esto posible.

Nahomi es una participante que levanta la mano para sacar a Yusef de Survivor México, así que ha liderado un polémico plan para deshacerse de él.

"Quiere fuera a Julián y a Kenta porque sabe que su competencia directa son ellos... cuando todos nos lo podemos comer", expresa la modelo durante una plática con otros integrantes de su tribu.

A pesar de que eran buenos compañeros en la Tribu Halcón, Nahomi y Yusef han dejado ver que son rivales de ahora en adelante.

Las alianzas en contra de Yusef cada vez son más evidentes, pues apenas hace dos semanas el biólogo se enfrentaba a un Juego de la Extinción contra Saadi.

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Continúan alianzas contra Yusef en Survivor México

Cuchao, Julián, Kenta, Nahomi y David se han unido para sacar a Yusef de Survivor México, pues así lo dejaron ver en el avance de esta noche de Survivor México.

"Creo que es una bonita alianza la que hemos formado", expresó Cuchao, mientras que Cathe continúa molesta por haber sido enviada al Juego de la Extinción: "Yusef fue el que movió a todos y dijo 'vamos por Cathe'. Eso es una amenaza".

No te pierdas Survivor México este lunes a las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO. La semana número 14 de nuestro reality show ha dado inicio y con esto llega la penúltima semana de esta aventura.

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