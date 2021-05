Survivor México: Natalia revela secretos de los Halcones. ¿Traición?

Natalia, reciente eliminada de Survivor México, realizó un live en Facebook para hablar de los secretos más oscuros de nuestro reality show.

Natalia se ganó el odio de muchos haters

Natalia Alcocer fue derrotada por dos compañeros fuertes en Survivor.

La polémica actriz confesó todos los obstáculos que viven los sobrevivientes dentro del campamento.

Pablo Martí y Paco son los sobrevivientes que han sufrido de flatulencias, por lo que han generado conflicto en la Tribu Halcones.

Además, Natalia sufrió de fuerte olor de pies durante la contienda, por lo que también se ganó el distanciamiento de sus compañeros.

También, habló de la amistad que construyó con Adianez, pues fue su mano derecha cuando extrañaba a sus dos hijas.

Además, La Vikinga reveló que, pese a las exigentes condiciones del campamento, ningún concursante es antihigiénico, pues hacen lo posible por limpiar su cuerpo.

Natalia y Bella de la Vega se enfrentan cara a cara

Recordemos que Natalia y Bella de la Vega arreglaron sus diferencias en nuestro programa Venga la Alegría. Las participantes hablaron sobre todo lo que sucedió dentro de las trepidantes tierras de Survivor México.

“La gente no sabe lo que sufrí. Yo quería que hubiera comida. Hago mil caras, así me río. Te pido una disculpa de lo que pude haberte hecho sentir, Bella. Yo me reía, soy una mujer que se ríe mucho, es mi forma de defensa. Yo respeto a todos mis compañeros”, confesó La Vikinga sobre su rivalidad con Bella.

La segunda temporada de Survivor México continúa en marcha; sin embargo, Natalia Alcocer ya es considerada como una de las participantes más polémicas de toda la competencia.

Por su parte, Bella de la Vega confesó que daría vuelta a la página para vivir en paz.

“Yo fui feliz y estoy aquí afuera para seguir adelante. Quiero seguir adelante, ser feliz, vivir en paz… es cuando mejor estamos”, concluyó”, concluyó.

