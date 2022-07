Fátima abandona Survivor México tras lesión en la rodilla.

Todos los participantes han dado su máximo esfuerzo en Survivor México, prueba de lo anterior son las lesiones que han sufrido tras poner toda su energía en los duelos.

Fátima demostró que fue una de las sobrevivientes más aguerridas, pues el día de ayer salió a competir con una lesión en la rodilla que complicó su participación en Survivor México.

Y es que la influencer cayó al suelo desde una esfera, por lo que su rodilla quedó más lastimada y tuvo que ser atendida por el equipo médico.

Con lágrimas en los ojos, la participante tuvo que dejar la prueba y asistir con los médicos para salvaguardar su salud física.

Fátima se va de Survivor México por una lesión

Fátima llegó a Survivor México en un momento muy complicado, pues recordemos que suplió a Tefi Valenzuela el pasado 30 de junio de 2022.

Sin embargo, la sobreviviente se marchó este día de la competencia, asegurando que debe cuidar su salud y decir adiós al sueño de ganar nuestro reality show.

Nahomi fue una de las más afectadas tras la salida de Fátima, pues ambas hicieron buena mancuerna a lo largo de todas estas semanas.

“En poco tiempo ha mostrado valentía y mucho carisma. La lesión de Fátima es considerable, tiene un problema en el menisco y en los ligamentos. El cuerpo médico ha determinado que Fátima ya no podrá continuar en Survivor México”, dijo Warrior despidiendo a la participante.

Fátima se despidió entre el aplauso de sus compañeros y dedicó el siguiente mensaje a su tribu.

“Las noches que estuve en el hospital fueron difíciles. No me quiero ir porque creo que estaba rompiendo todos mis miedos. Survivor me enseñó a poner punto final cuando mi salud está de por medio. Me voy feliz. Los quiero mucho y los voy a extrañar demasiado”, comentó entre lágrimas.

