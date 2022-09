Survivor México: ¿Qué sucederá esta noche?

Survivor México está a un día de conocer a su gran vencedor, por lo que no puedes perderte este viernes 30 de septiembre la Gran Final en punto de las 19:30 horas, a través de la señal de Azteca UNO.

Programa 65 | 28 septiembre 2022 | Recompensa Survivor México.

Nahomi, Kenta y Julián son los tres finalistas que darán todo de sí para convertirse en él o la campeona de Survivor México que se embolsará los 2 millones de pesos. Esta última semana ha sido sumamente intensa para los sobrevivientes, principalmente para ‘La China’, quien se las vio negras durante el último Concejo Tribal con Saadi y Cathe, quienes exhibieron las mentiras dichas por ‘La China’ y la acusaron de traicionar a varios de sus compañeros.

¿Qué harán con el dinero Nahomi, Kenta y Julián si ganan Survivor México? Dos millones están juego, pero ¿qué harán con el dinero Nahomi, Kenta y Julián? ‘La China’ reveló que con el dinero les comprará una casa a sus papás, pero también quiere donar una parte. “Quiero comprarles una casa a mis papás. Quiero cumplir muchas metas. También quiero donar un pequeño porcentaje a una fundación; quiero ayudar a muchas generaciones que vienen detrás”, declaró.

Por su parte, Julián sueña con construir un patrimonio para poder crear una familia con tres hijos: Me gustaría no pagar renta y dar un enganche para un depa. Quiero poder pensar en el futuro con una familia. También me gustaría apoyar a mi familia en lo que se pueda. Ahorita no tengo un patrimonio ni una lana guardada, quisiera estar un poquito más estable”.

Mientras que Kenta desea mudarse a Mérida con su padre, quien es el motor en su vida. “Mi papá y yo siempre hemos pagado una renta, pero se va el dinero. Me gustaría pagar unos terrenos para construir una casa. Mi papá tiene cáncer y me gustaría que estuviera en un área nueva”.

Hasta el momento cualquiera tiene la posibilidad de convertirse en el ganador de Survivor México; sin embargo, será el apoyo de los televidentes el que defina al vencedor. Cabe recordar que, los tres finalistas han estado compitiendo por recompensas y esta noche no será la excepción. No te pierdas esta noche el reality de supervivencia y descubre quién ganará la recompensa y mañana la Gran Final en punto de las 19:30 horas, a través de la señal de Azteca UNO.

¿Cómo votar por tu favorito?

Para votar por tu favorito, necesitas descargar la aplicación de TV Azteca En Vivo. Podrás emitir tu voto una vez al día y en cada oportunidad asignar 10 votos, así que ingresa a la app y vota por tu favorito.