Survivor México: ¿Quién es el eliminado de esta noche?

Survivor México está más interesante que nunca tras la fusión que ha destapado algunas alianzas de cara a la recta final donde solo un participante se convertirá en el gran ganador de los 2 millones de pesos y se alzará como el campeón.

Programa 50 | 9 de septiembre 2022 | Concejo tribal Survivor México.

Tras un acalorado Concejo Tribal, Saadi, Yusef y Santiago fueron los elegidos para ir al Juego de la Extinción. Los participantes se enfrentaron a un juego de destreza, del cual Santiago y Yusef salieron bien librados.

Saadi no corrió con la mejor de las suertes, pues se convirtió en la eliminada tras estar en la Tribu Jaguar, Los Otros y haber llegado a fusión; sin embargo, esto desató una ola de críticas en su contra por romper la alianza que tenía con Yusef Farah y que fue exhibida por Gabo Cuevas.

Gabo reveló que desde que inició la reciente temporada del reality de supervivencia, Saadi y Yusef buscaron una alianza de hermandad, ya que la joven también tendría ascendencia libanesa.

Pero con el transcurso del tiempo, Saadi vio solo por su beneficio y dejó de lado la aparente alianza que había hecho con el ‘León libanés’, al grado de que terminó por traicionarlo en el último Concejo Tribal, donde incluso lo llamó mentiroso y traicionero frente a los demás concursantes.

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¿Qué le dijo Saadi de Yusef? El Concejo Tribal se ha convertido en el espacio perfecto para que los sobrevivientes externen sus opiniones y malestares, por lo que Saadi aprovechó el espacio y arremetió contra Yusef Farah.

“Yusef, yo creo que tengo más ovarios de lo que te cuelga ahí abajo”, dijo Saadi, por lo que todos los participantes se quedaron sin palabras, pues la bailarina se mostró sumamente agresiva con el ‘León libanés’.

Yusef le responde a Saadi

Luego de las fuertes palabras de Saadi, Yusef se defendió de las acusaciones en su contra. “Yo no le tengo miedo a nadie, yo sé competir”, dijo el biólogo.

¿Quién será el eliminado de Survivor México?

No te pierdas esta noche Survivor México en punto de las 20 horas a través de las pantallas de Azteca Uno y descubre quién será el siguiente eliminado del reality de supervivencia más visto de México.

