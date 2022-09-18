Survivor México: Así fue la traición de Nahomi a Cathe.

El momento más importante dentro de Survivor México ha llegado, pues al cada día ser menos en la competencia, las opciones para nominar al Juego de la Extinción son menos y las traiciones se encuentran a la orden.

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En la reciente semana Nahomi llamó a todas las mujeres a juntarse para que hicieran una alianza para que fuera una de ellas la que llegara a la final de Survivor México.

Al final, Nahomi rompió el pacto que habían hecho con todas y votó por Cathe, lo que causó una fuerte polémica que terminó con la eliminación de su compañera.

La fuerte traición de Nahomi a Cathe dentro de Survivor México.

Todo fue parte de una estrategia que estuvo encabezada por Cuchao, quien trató de sacar a la mayor cantidad de rivales posibles, siendo la última Cathe, quien habló fuerte tras ver las acciones de Nahomi.

Para Cathe cada uno llegó de la forma que pudo a las semanas finales, pero ella se siente traicionada, pues una de las personas en las que más confiaba durante las últimas quince semanas era Nahomi, quien la traicionó.

Sin duda, al final ella sabe que todo es juego, pero lo que más le molestó fue que en la cara le dijo una cosa y luego hizo otra cosa. Cathe aseguró que todo estuvo muy planeado, ya que cuando hablaron le dijo que no iba a votar por ninguna mujer.

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Lo que más le molestó a Cathe fue que ella ya sabía todo, pero ella no se quedó con nada y lo dijo abiertamente, pues recordó que ellas habían hecho un pacto al que llamó Nahomi, quien fue la primera en romper ese acuerdo.

