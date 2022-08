Survivor México: Saadi reveló que se sintió traicionada tras robo del tótem.

Todos los participantes de Survivor México se llevaron una inesperada sorpresa el día de ayer, luego de enterarse de la nueva tribu llamada Los Otros.

Los Otros de Survivor México buscan derrotar a sus ex compañeros.

Julián, Kenta, Catalina y Ale Saadi son los integrantes de Los Otros, quienes ganaron inmunidad por una semana al ser una tribu nueva.

Uno de los regresos más sorpresivos fue el de Saadi, quien no pudo utilizar su tótem en el Concejo Tribal y quedarse en la Tribu Jaguar.

Luego del robo del tótem por parte de Gabo Cuevas, Ale confesó que se sintió traicionada al no ser apoyada por los integrantes del equipo.

“Me siento más motivada a demostrar que yo no era inservible para los juegos. Esto me sirvió para dar borrón y empezar para adelante con todo el ánimo”, declaró.

“Me fue muy difícil... no miré a Jaguares... solo volteé una vez para mal mirar a Gabo como diciendo ‘no estoy bien contigo y ni voy a estarlo’. Me dijeron que me veía triste, pero puede ser tristeza por la traición y molestia. Ya no soy la misma de antes. Ya no existe una niña que busca refugio, cariño y aceptación”, continuó.

Ale Saadi habla de la traición en la Tribu Jaguar

La semana pasada, Gabo Cuevas robó el tótem del pantalón de Yusef, así que Ale no pudo salvarse en el Concejo Tribal. Luego de un intenso juego contra Julián y Santiago, la participante quedó eliminada sin poder hacer nada.

Saadi regresó más fuerte que nunca e incluso ha confesado que no está dispuesta a tolerar otra traición como la que vivió en su antigua Tribu Jaguar: “Hay personas que lamentablemente me querían fuera... ya no hay una Saadi con miedo”, dijo en la ceremonia.

Su rivalidad con Gabo Cuevas es evidente y así lo dejó ver antes del duelo de esta misma noche. #SurvivorMéxico

