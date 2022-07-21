Saadi se queja de la fuerza de Nahomi en Survivor México.

La sexta semana inició con un cardíaco duelo en Survivor México, pues se pusieron en juego unos deliciosos waffles con frutas que hicieron babear a nuestros participantes.

Todos los sobrevivientes sacaron chispas en la arena, pues salieron dispuestos a disfrutar de uno de los incentivos nunca antes vistos de la temporada.

El duelo entre Saadi y Nahomi fue uno de los más polémicos, pues la primera criticó la fuerza de su rival de la Tribu Halcón.

"Me pesa decirlo, pero es muy notorio que Nahomi nos lleva una fuerza muy por arriba a todas las que somos Jaguares. La verdad es que entramos con miedo. Ella es una bella persona, pero cuando entra en juego se transforma completamente y es mucha la ventaja que tiene sobre nosotros", dijo a las cámaras de Survivor México.

Saadi no anotó su punto para la tribu, pues considera que Nahomi tiene "ventaja" sobre las mujeres del equipo amarillo: "Hay mucha ventaja por parte de Nahomi. Es una bella persona, pero no está ni en discusión".

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Halcones defienden a Nahomi

Desde su llegada a Survivor México, Fátima ha demostrado gran química con Nahomi, así que no dudó en defenderla ante las acusaciones de Saadi.

"La verdad es que yo no sé qué pasó en este juego, solamente vi mucha agresividad de parte de Saadi, siempre se enoja, siempre dice que hacemos las cosas mal y siempre dice que La China la agarró muy fuerte. Ya estoy harta, ella me enterró las uñas, es una mala jugadora porque se enoja cuando pierde", dijo la participante que llegó en sustitución de Tefi Valenzuela.

Nahomi se ha convertido en una de las participantes que anota múltiples puntos para su equipo, pero además se ha ganado el título de líder junto a Yusef Farah.

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