Survivor México: Así traiciona Cathe a Yusef tras intento de conquista.

Estamos viviendo los momentos más intensos dentro de las playas de Survivor México, pues los atletas saben que desde que llegaron a la Fusión el riesgo de quedar fuera de la competencia se ha incrementado de forma considerable.

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El sábado cerramos la primera semana con dos eliminados en donde Saadi y Santiago tuvieron que decir adiós a su sueño de estar en la final de Survivor México.

Tras el cierre de la primera semana de la Fusión, hemos sido testigos de nuevas alianzas y traiciones que han dejado a todos con la boca abierta, pues nadie esperaba que todo fuera a ser de esa forma.

La traición de Cathe a Yusef en Survivor México.

Fiel a la estrategia que ha venido usando en Survivor México, Yusef trató de acercarse nuevamente a Cathe para tratar de usar sus encantos y hacer que se sume a su equipo y estrategia, todo para supuestamente evitar que la próxima sentenciada sea ella.

Sin embargo, en el adelanto del próximo episodio se puede ver que Cathe traiciona a Yusef, pues se acerca a Cuchao y compañía para poder hablar de los intentos del atleta para poder seguir sumando elementos a su causa.

Quiero compartirles algo, Yusef me dijo que me uniera con ellos, porque si no te puede sacar a ti. Eso es una amenaza. Yusef fue el que movió todo y el que dijo vamos por Cathe. Lo cambiaron a último momento

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No obstante, las cosas podrían dar un giro completamente diferente en Survivor México, pues todos pensaban que los capitanes que habían formado eran definitivos, pero las reglas han cambiado y los capitanes va a ser elegidos nuevamente para esta semana, por lo que las alianzas pueden volver a cambiar por conveniencia.

