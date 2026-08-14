Esta es la mejor manera de limpiar el piso para atraer la abundancia al hogar

La manera de limpiar el piso que se asocia con atraer abundancia es hacerlo directamente con las manos, utilizando un paño o trapo limpio y avanzando desde el fondo de la vivienda hacia la puerta de entrada. Dentro de esta práctica simbólica, el movimiento representa la eliminación de aquello que se considera estancado y la preparación del hogar para recibir nuevas oportunidades.

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No se trata de limpiar el suelo con las manos desnudas, sino de utilizar un paño húmedo y realizar el procedimiento de forma consciente. Esta costumbre se relaciona con interpretaciones populares del Feng Shui y con rituales de limpieza energética que circulan en distintas tradiciones.

¿Cómo limpiar el piso con las manos para atraer la abundancia según el Feng Shui?

La consultora de Feng Shui Terah Kathryn Collins, autora de The Western Guide to Feng Shui for Optimal Health, Wealth and Life, explica que la limpieza y el orden son aspectos fundamentales para transformar la sensación energética de un espacio. Desde su enfoque, retirar aquello que ya no sirve permite generar un ambiente más liviano y favorable para nuevos comienzos.

El ritual puede interpretarse como una manera consciente de participar en la limpieza del hogar. Para realizarlo de forma simbólica se puede seguir este procedimiento:



Comenzar por el fondo de la vivienda, avanzando progresivamente hacia la entrada. Utilizar un paño limpio ligeramente humedecido con agua y el producto adecuado para el tipo de piso. Limpiar con las manos las zonas de mayor acumulación de polvo y suciedad. Prestar especial atención a las esquinas y debajo de los muebles. Terminar en la puerta principal, considerada un punto importante de entrada del chi. Desechar o lavar el paño una vez finalizada la limpieza.

¿Por qué limpiar el piso desde el fondo del hogar hacia la puerta se relaciona con la abundancia?

Dentro de las interpretaciones populares del Feng Shui, la puerta principal tiene especial importancia porque representa uno de los principales puntos de entrada del Chi (energía vital). Por esta razón, limpiar desde las habitaciones interiores hacia la entrada puede interpretarse simbólicamente como una forma de llevar la suciedad y aquello que se desea eliminar hacia el exterior, en lugar de distribuirla nuevamente por el hogar.

Para reforzar el simbolismo de renovación, se pueden tener en cuenta estas recomendaciones:



Mantener la entrada despejada: evitar cajas, zapatos acumulados y objetos rotos.

evitar cajas, zapatos acumulados y objetos rotos. Limpiar las esquinas: son lugares donde suele acumularse polvo y suciedad.

son lugares donde suele acumularse polvo y suciedad. Ventilar la vivienda: permitir la entrada de aire fresco después de limpiar.

permitir la entrada de aire fresco después de limpiar. Revisar objetos deteriorados: reparar o retirar aquellos que ya no tienen utilidad.

reparar o retirar aquellos que ya no tienen utilidad. Evitar el exceso de productos: un hogar ordenado no necesita estar saturado de elementos decorativos.

La limpieza manual también permite detectar pequeñas imperfecciones que pueden pasar inadvertidas cuando se utiliza únicamente una herramienta para limpiar. Pero no es necesario adoptar esta técnica como una obligación para practicar Feng Shui: lo importante es mantener el hogar limpio, funcional y agradable.