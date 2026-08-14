Paso a paso: cómo afilar la tijera de podar el jardín en pocos minutos

Para afilar una tijera de podar en pocos minutos, primero hay que limpiarla, identificar la hoja que realmente necesita afilado y trabajar únicamente sobre el bisel de la cuchilla con una piedra de afilar o una lima fina. Después, conviene eliminar la pequeña rebaba metálica, lubricar el mecanismo y proteger las hojas con una capa muy fina de aceite.

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El procedimiento permite recuperar buena parte del filo sin necesidad de reemplazar la herramienta. Este elemento limpio, afilado y correctamente ajustado permite realizar cortes más precisos y evita tener que ejercer una fuerza excesiva.

¿Cómo afilar una tijera de podar paso a paso?

Antes de comenzar, es importante trabajar sobre una superficie estable y manipular la herramienta de jardín con cuidado. Para realizar el mantenimiento se necesitan:



Agua tibia con jabón o alcohol etílico: sirve para retirar suciedad y restos de savia.

sirve para retirar suciedad y restos de savia. Cepillo de cerdas duras o lana de acero: ayuda a eliminar residuos adheridos y pequeñas zonas de óxido.

ayuda a eliminar residuos adheridos y pequeñas zonas de óxido. Piedra de afilar o lima pequeña de grano fino: será la encargada de recuperar el filo.

será la encargada de recuperar el filo. Aceite lubricante: puede utilizarse aceite específico para herramientas o aceite de máquina de coser.

puede utilizarse aceite específico para herramientas o aceite de máquina de coser. Paño limpio y seco: permite secar y retirar el exceso de aceite.

Una vez reunidos los materiales, el procedimiento es el siguiente:



Limpia completamente las cuchillas: retira tierra y restos vegetales con agua tibia y jabón. Si la suciedad está muy adherida, deja la herramienta en remojo durante unos minutos y después frota con el cepillo o la lana de acero. Seca muy bien antes de continuar. Identifica la hoja que debes afilar: en las tijeras de podar tradicionales hay una hoja cortante y una contrahoja curva que sostiene la rama. El afilado debe realizarse únicamente en la hoja cortante y sobre el lado que presenta el borde inclinado o bisel. Afila siguiendo el bisel original: mantén la tijera abierta y sujeta la herramienta con firmeza. Apoya la piedra o la lima sobre el bisel y realiza pasadas desde la base de la hoja hacia la punta, respetando el ángulo original. Unas 10 o 15 pasadas suaves pueden ser suficientes, aunque el número dependerá del estado de la cuchilla. Elimina la rebaba: durante el afilado puede aparecer una pequeña rebaba metálica en el lado plano de la hoja. Para retirarla, pasa la piedra una o dos veces sobre esa cara, completamente paralela a la superficie y sin ejercer demasiada presión. Lubrica el mecanismo: coloca unas gotas de aceite en el eje o tornillo central que une las dos partes de la tijera. Después, distribuye una película muy fina sobre las hojas con un paño. Comprueba el funcionamiento: abre y cierra la herramienta varias veces para comprobar que el movimiento sea fluido. Si es posible, realiza un corte de prueba sobre una rama adecuada antes de volver al jardín.

¿Por qué es importante limpiar y afilar las tijeras de podar?

El mantenimiento de las herramientas de poda cumple una doble función: conservar el instrumento en buenas condiciones y favorecer cortes limpios en las plantas. Una cuchilla desafilada puede requerir más fuerza y producir cortes irregulares o aplastados, especialmente al trabajar con ramas más gruesas.

La RHS recomienda mantener las herramientas de poda afiladas y limpias. También aconseja limpiar las hojas después de utilizarlas y mantenerlas secas para reducir el riesgo de corrosión. El mantenimiento puede incorporarse a la rutina después de cada jornada de jardinería:



Retirar la savia después de usar la herramienta: evita que los residuos se acumulen y se endurezcan sobre la cuchilla. Secar antes de guardar: la humedad favorece la aparición de óxido. Lubricar periódicamente: ayuda a mantener suave el movimiento del mecanismo. Revisar el filo: si la tijera empieza a aplastar las ramas en lugar de cortarlas limpiamente, puede ser momento de afilarla. Desinfectar cuando sea necesario: si se han podado plantas enfermas, conviene limpiar y desinfectar las herramientas antes de utilizarlas en otra planta.

También es importante no intentar convertir el borde de una tijera de podar tradicional en una cuchilla completamente plana. El ángulo del bisel debe conservarse, porque forma parte del diseño de la herramienta y permite que las dos hojas trabajen correctamente al realizar el corte.