Survivor México: ¿Por qué Yusef fue el participante más polémico?

Survivor México llegó a su fin dejando a Julián Huergo como su gran vencedor, seguido de Kenta Sakurai y Nahomi Mejía; sin embargo, uno de los atletas que más llamó la atención a lo largo del reality de supervivencia fue Yusef Farah, mejor conocido como ‘El León Libanés’.

¡Yusef Farah se enfrenta al interrogatorio de Martín Farfán!

¿Cuáles fueron las polémicas que protagonizó Yusef? Yusef pasó de ser el rival a vencer en Survivor México a convertirse en el atleta más odiado y repudiado en redes sociales gracias a las diversas polémicas que protagonizó y que al final le terminaron cobrando factura con sus demás compañeros.

El lío de la proteína

Una de las primeras polémicas que el ‘León Libanés’ protagonizó fue cuando se descubrió que él junto a Rogelio Torres, rompieron las reglas del reality de supervivencia más exitoso de la televisión mexicana, al introducir proteína, con el propósito de ayudar a su tribu.

Aunque Farah no introdujo proteína, sí reveló que tuvo las intenciones de hacerlo, pero se arrepintió de último momento. “Él nos quiso engañar con el atole de coco. Yo no la metí, que me revisen y que chequen. Yo iba a meter, pero no la metí. Yo hablé con mi terapeuta y me dijo ‘no hagas trampa’. Yo lo confronté”, dijo Yusef.

El baúl lleno de comida

Yusef volvió a acaparar los reflectores en Survivor México luego de entrar a un lugar donde no tenía permitido el acceso y robar cosas (comida), por lo que el Warrior expuso el comportamiento de Farah.

En aquel entonces, Carlos Guerrero contó que las cámaras captaron el momento en que Yusef entró al campamento de la producción para sustraer comida, la cual compartía con la tribu Jaguar, lo que causó el malestar de los televidentes.

Yusef, el conquistador de Survivor México

En más de una ocasión, Yusef Farah fue tachado de utilizar sus encantos para manipular a las mujeres del reality de supervivencia, una de ellas fue Cathe, seguida de Viridiana, con quien tuvo un aparente gesto de amor que muchos calificaron como una estrategia.

El complot contra Yusef

Como mencionamos anteriormente, Yusef fue uno de los sobrevivientes más polémicos y que más dieron de qué hablar a lo largo del reality; sin embargo, terminó yéndose de las playas de República Dominicana por la puerta de atrás a pesar de ser el rival más fuerte a vencer.

En un hecho sin precedentes, Yusef fue eliminado de Survivor México luego de que todos sus compañeros votaran por él en el Concejo Tribal y de que Catalina utilizara su medallón para anular el voto de Farah, por lo que no pudo pelear por su permanencia.