Yusef se convierte en el eliminado de Survivor México.

Yusef se convirtió en uno de los participantes más controversiales de Survivor México, pues su estadía dentro de la competencia incomodó a más de uno.

El biólogo dejó ver que es un líder nato; sin embargo, su personalidad dividió las opiniones. Yusef se unió a la Tribu Jaguar desde el primer día, aunque semanas después se cambió a la Tribu Halcón tras un nulo acuerdo con Julián.

Yusef conoció a Nahomi, Kenta, Cathe y más participantes de la tribu verde, aunque después regresó a ponerse la banda amarilla hasta llegar a fusión.

Fue a su regreso a la tribu amarilla, donde Yusef protagonizó un fugaz romance con Viridiana, aunque también ha sido relacionado sentimentalmente con Cathe, Jacky y Catalina.

La personalidad seductora del biólogo volvió a incomodar en las playas de Survivor México, por lo que poco a poco, sus rivales fueron creando un plan para mandarlo al Juego de la Extinción.

En su momento, Yusef enfrentó su primer Juego de la Extinción bajo condiciones adversas, pues la mayoría de los participantes se unieron para verlo fuera. El Chino, como también lo conocen algunos, logró eliminar a Ale Saadi y permacer más tiempo.

Sin embargo, esta noche Yusef no corrió con la mejor de las suertes, pues apagó su fuego en la penúltima semana de nuestro reality show.

Te puede interesar: Yusef tiene íntima plática con Nahomi en Survivor México. ¿Qué pasa?

Yusef es eliminado de Survivor México

Luego de convertirse en uno de los participantes más poderosos de la temporada, Yusef no contaba en que una estrategia de sus rivales lo dejaría fuera.

Survivor México no solo se trata de rendimiento físico, sino de crear las mejores alianzas y estrategias para consagrarse como finalistas.

Todos los participantes votaron por el biólogo en el Concejo Tribal, mientras que Catalina utilizó su medallón para invalidar el voto de Yus. Al no tener con quien batirse en un Juego de la Extinción, Yusef Farah se convirtió en el eliminado de la noche.

También te puede interesar: Survivor México: El bello gesto de Yusef que los demás ignoraron y despreciaron.