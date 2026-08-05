Shada y Rey Grupero se enfrentan en un intenso Duelo de Extinción en Survivor México La Reliquia en Llamas

La tensión llega a su punto más alto en Survivor México La Reliquia en Llamas. Shada y Rey Grupero se enfrentan en un intenso Duelo de Extinción, donde pondrán a prueba su fuerza, resistencia y determinación para seguir en la competencia. Solo uno de ellos logrará mantener viva su llama, mientras que el otro tendrá que despedirse del reality, dejando atrás el sueño de convertirse en el próximo campeón. Cada segundo del desafío será decisivo en una batalla que promete mantener a todos al filo del asiento.