El juego por el Tótem de Inmunidad Grupal llevó a las tribus al límite

La intensidad se apoderó de Survivor México La Reliquia en Llamas con un emocionante Juego por el Tótem de Inmunidad Grupal. Ambas tribus lucharon hasta el último segundo para evitar asistir al Concejo Tribal, donde tendrían que votar por uno de los suyos y enviarlo al temido Duelo de Extinción. La batalla estuvo llena de esfuerzo, estrategia y momentos de máxima tensión, demostrando que cada juego puede cambiar el destino de la competencia.

