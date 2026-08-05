Survivor México La Reliquia en Llamas | Programa Completo del 5 de agosto

La intensidad se apoderó de Survivor México La Reliquia en Llamas durante el programa de este 5 de agosto. La jornada comenzó con un emocionante Juego por el Tótem de Inmunidad Grupal, donde Halcones logró imponerse tras una intensa batalla, asegurando su permanencia y evitando el Consejo Tribal.La derrota dejó a Jaguares en una situación complicada. La tribu comenzó a debatir quién sería el sobreviviente encargado de enfrentar a Rey Grupero en el Duelo de Extinción, una decisión que evidenció la división y las diferencias entre sus integrantes.Finalmente, el duelo quedó definido entre Shada y Rey Grupero, quienes se enfrentaron en una prueba de todo o nada para mantener viva su llama dentro de la competencia. La tensión, las estrategias y el deseo de seguir en la aventura hicieron de este episodio uno de los más intensos de la temporada, demostrando que cada decisión puede cambiar el rumbo de Survivor México La Reliquia en Llamas.