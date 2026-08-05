Rey Grupero duda de su tribu antes del intenso Duelo de Extinción en Survivor México La Reliquia en Llamas

La tensión aumenta en Survivor México La Reliquia en Llamas. Tras convertirse en el sobreviviente más votado, Rey Grupero no sabe si confiar plenamente en su tribu, aunque reconoce que la decisión forma parte de una estrategia inteligente. Del otro lado, Shada está lista para enfrentarlo y buscar su permanencia en la competencia. Todo quedará definido en el Duelo de Extinción, donde ambos dejarán todo por seguir una semana más en la aventura.