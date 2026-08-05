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Halcones se salvan y Jaguares enfrenta una difícil decisión rumbo al Duelo de Extinción

Tras perder la inmunidad, Jaguares deberá elegir a uno de los suyos para enfrentar a Rey Grupero.

Halcones consiguió la victoria en el Juego por el Tótem de Inmunidad Grupal, asegurando una semana más dentro de la competencia. Mientras tanto, la tensión se apoderó de Jaguares, donde las conversaciones y estrategias comenzaron de inmediato para definir quién será el sobreviviente que enfrentará a Rey Grupero en el Duelo de Extinción. La decisión no será sencilla, ya que la tribu se encuentra completamente dividida y cualquier voto podría romper las alianzas existentes.

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