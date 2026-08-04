Anahí agita la estrategia y pone en aprietos a Jaguares en Survivor México La Reliquia en Llamas

La estrategia sigue dando de qué hablar en Survivor México La Reliquia en Llamas y Anahí se ha convertido en una de las participantes más intensas de la competencia. Sus movimientos no solo han provocado diferencias dentro de su propio entorno, sino que también buscan desestabilizar a Jaguares, poniendo a prueba la confianza y la unión de la tribu amarilla. Con cada decisión, las alianzas se tambalean y la tensión aumenta, dejando claro que cualquier jugada puede cambiar el rumbo del reality.