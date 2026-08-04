Jaguares pierde la Inmunidad Grupal y enfrentará un decisivo Concejo Tribal
La derrota obliga a Jaguares a votar por uno de los suyos en una noche que podría desatar nuevos conflictos.
La tribu Jaguares no logró quedarse con el Tótem de Inmunidad Grupal y ahora tendrá que enfrentar uno de los momentos más complicados de Survivor México La Reliquia en Llamas: el Consejo Tribal. Tras la derrota, las estrategias y las alianzas cobrarán un papel fundamental, ya que cada voto podría cambiar el rumbo de la competencia.