¡Todo por los suministros! Halcones y Jaguares luchan por un alimento vital para sobrevivir

La supervivencia vuelve a estar en juego en Survivor México La Reliquia en Llamas con un intenso desafío por los suministros. Halcones y Jaguares dejaron todo en el circuito con el objetivo de quedarse con alimentos que resultan fundamentales para soportar las exigencias de la competencia. En una isla donde cada porción de comida cuenta, la fuerza, la estrategia y el trabajo en equipo fueron determinantes para conquistar una recompensa que puede cambiar el ánimo y el rendimiento de toda una tribu en los próximos días.