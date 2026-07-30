“Agradezco estar enfermo del oído para no escucharlos": Ramahá les confiesa esto a sus compañeros de MasterChef 24/7 (VIDEO)
El cocinero no soportó más esta situación y expresó su sentir dentro de MasterChef 24/7.
Previo a este jueves de delantales negros, los cocineros del Mundo MasterChef 24/7 se preparaban para enfrentar una gala más y buscar salvarse de enfrentar el reto de eliminación el próximo domingo, sin embargo antes de enfrentarse a la cocina, Ramahá les dijo que incluso que “agradece” estar enfermo del oído para no tener que escuchar lo que dicen