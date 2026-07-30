¡Todo por unos hot dogs! Las tribus llevan su resistencia al límite por la recompensa

En Survivor México La Reliquia en Llamas, el juego por la recompensa puso a prueba la resistencia y determinación de los sobrevivientes. El premio: unos deliciosos hot dogs, una recompensa que, en medio de la escasez de alimentos, se convirtió en una motivación irresistible. Halcones y Jaguares dejaron todo en el circuito, superando cada obstáculo con un solo objetivo: llevar alimento a su tribu y recuperar energías para seguir enfrentando los desafíos de la isla. En la supervivencia, cada bocado cuenta y esta recompensa valía el máximo esfuerzo.