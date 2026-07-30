¡Todo por unos hot dogs! Las tribus llevan su resistencia al límite por la recompensa
Los sobrevivientes lo dieron todo en un intenso desafío donde unos deliciosos hot dogs fueron la motivación para luchar hasta el final.
En Survivor México La Reliquia en Llamas, el juego por la recompensa puso a prueba la resistencia y determinación de los sobrevivientes. El premio: unos deliciosos hot dogs, una recompensa que, en medio de la escasez de alimentos, se convirtió en una motivación irresistible. Halcones y Jaguares dejaron todo en el circuito, superando cada obstáculo con un solo objetivo: llevar alimento a su tribu y recuperar energías para seguir enfrentando los desafíos de la isla. En la supervivencia, cada bocado cuenta y esta recompensa valía el máximo esfuerzo.